بريطانيا ترسل سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر الإنساني من قبرص

من جانبه، بين وزير الخارجية ديفيد كاميرون أن من شأن هذه المبادرة أن تسمح بـدعم الممرّ الإنساني البحري الدولي من قبرص إلى غزة المدعوم من عدّة شركاء لنا ومن الأمم المتحدة.