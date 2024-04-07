بريطانيا ترسل سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر الإنساني من قبرص

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد) إيفاد سفينة تابعة للقوّات البحرية الملكية لإيصال مساعدات إلى غزة عبر الممرّ الإنساني من قبرص.
وأوضح وزير الدفاع غرانت شابس، في بيان، أن السفينة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط بغية دعم الجهود الدولية لتوصيل مساعدات حيوية إلى غزة، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، بين وزير الخارجية ديفيد كاميرون أن من شأن هذه المبادرة أن تسمح بـدعم الممرّ الإنساني البحري الدولي من قبرص إلى غزة المدعوم من عدّة شركاء لنا ومن الأمم المتحدة.
وأشار "كاميرون" إلى احتمال القيام مع الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين بإرساء رصيف مؤقّت جديد قبالة ساحل غزة بغية إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق أمنا.
وتعهّدت وزارة الخارجية البريطانية بتقديم مبلغ قد يصل إلى 9,7 ملايين جنيه إسترليني (11,30 مليون يورو) لإيصال المساعدات وتوفير الخبرات اللوجستية وتزويد الممرّ الإنساني بعربات رافعة ووحدات تخزين.