سنقضي على "حماس".. "نتنياهو" يهاجم مقترح السلطة الفلسطينية: ليست الحل!

وأضاف "اشتية" أنه "سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق، وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين "يجب ألا يكونوا منقسمين".