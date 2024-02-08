الضربة الأمريكية في العراق.. التفاصيل الكاملة لليلة "بغداد" الدامية

قُتِل قيادي بارز في كتائب "حزب الله"، الفصيل العراقي المسلح النافذ المرتبط بإيران، في ضربة نفّذتها طائرة مُسَيرة أمريكية استهدفت سيارته في بغداد مساء الأربعاء؛ فيما تتهمه واشنطن بالتورط في التخطيط لهجمات استهدفت قواتها في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الضربة بعد أسبوع من غارات أمريكية، وبعدما تعهدت واشنطن باستهداف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بعد هجوم في 28 يناير قُتِل فيه ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن على الحدود مع سوريا.
وكشف مصدر أمني في تصريحات خاصة، تفاصيل القصف الذي استهدف سيارة تُقِل قياديًّا في كتائب "حزب الله" العراق ومخزنًا للحشد الشعبي في منطقتي المشتل والبلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مقتل القيادي في الكتائب المكنى "أبو باقر" واثنين من مرافقيه، وإصابة رابع بجروح.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية التي جرت في مكان الحادث، أظهرت أن الصواريخ المستخدمة في القصف قليلة التشظي نوع هيلفاير، والتي تعتمد الأسلوب الحر؛ مبينًا أن أحد الصواريخ سقط عند مقترب منطقة الحادث؛ حيث يوجد هناك مخزن تابع للحشد الشعبي.
وأضاف المصدر أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة الحادث؛ لافتًا إلى أن خبراء الأدلة الجنائية متواجدون بمنطقة الحادث لمتابعة التحقيقات.
وأعلنت كتائب "حزب الله" في بيان عن مقتل أبو باقر الساعدي، القيادي البارز بالضربة الأمريكية.
وكان "الساعدي" مسؤولًا عن "ملف سوريا العسكري" في كتائب "حزب الله"؛ وفق مصدر في هذا الفصيل، مفضلًا عدم الكشف عن هويته.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: إن الضربة الجوية جاءت "ردًّا على الهجمات على جنود أمريكيين"، وأدت إلى مقتل قيادي في كتائب "حزب الله"، كان مسؤولًا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".