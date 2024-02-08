الضربة الأمريكية في العراق.. التفاصيل الكاملة لليلة "بغداد" الدامية

قُتِل قيادي بارز في كتائب "حزب الله"، الفصيل العراقي المسلح النافذ المرتبط بإيران، في ضربة نفّذتها طائرة مُسَيرة أمريكية استهدفت سيارته في بغداد مساء الأربعاء؛ فيما تتهمه واشنطن بالتورط في التخطيط لهجمات استهدفت قواتها في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الضربة بعد أسبوع من غارات أمريكية، وبعدما تعهدت واشنطن باستهداف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بعد هجوم في 28 يناير قُتِل فيه ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن على الحدود مع سوريا.