الأطفال يقتلون داخلها.. "اليونيسف" و"الصحة العالمية" مصدومتان من الوضع المأساوي لمشافي غزة

أعرب متحدثان باسم وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) عن غضبهما وعدم تصديقهما للوضع في مستشفيات غزة، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى، ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.