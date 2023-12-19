الأطفال يقتلون داخلها.. "اليونيسف" و"الصحة العالمية" مصدومتان من الوضع المأساوي لمشافي غزة

أعرب متحدثان باسم وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) عن غضبهما وعدم تصديقهما للوضع في مستشفيات غزة، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى، ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.
وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر: "أنا غاضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يُقتلون في تلك المستشفيات"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح "إلدر" أن مستشفى ناصر تعرض للقصف الإسرائيلي مرتين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس: "إن الوضع في مستشفيات غزة يفوق الخيال ويخالف الضمير".