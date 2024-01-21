المخابرات الأميركية: إسرائيل قتلت نحو 30% من مقاتلي "حماس"

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن هذه الحصيلة لا ترقى حتى الآن إلى هدف إسرائيل المتمثل في تدمير "حماس"، التي تظهر قدرتها على الصمود بعد أشهر من الحرب، التي دمرت مساحات واسعة من قطاع غزة.