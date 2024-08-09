"فيديو الجثث" والمفاجأة.. أكبر هجوم لأوكرانيا على أراضٍ روسية منذ اندلاع الحرب

ولم يظهر سوى القليل من المعلومات الموثوقة حول العملية الأوكرانية المفاجئة، كما أن أهدافها الاستراتيجية غير واضحة، ورفض المسؤولون الأوكرانيون التعليق بشكل محدد على التوغل الذي يجري على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب موسكو، لكن أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الخميس: إن الهجمات على المنطقة الحدودية ستجعل روسيا "تبدأ في إدراك أن الحرب تزحف ببطء داخل الأراضي الروسية"، كما اقترح ميخائيلو بودولياك أن العملية ستعمل على تحسين موقف كييف في حالة إجراء مفاوضات مع موسكو.