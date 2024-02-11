"دومينغيز": المنظمة البحرية الدولية تعمل على إيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر

وأضاف "دومينغيز ": "حالياً أكثر من 60 بالمئة من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر قناة السويس، باتت تمر عبر جنوب إفريقيا. وقد زادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذاً هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطال البحارة، لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة".