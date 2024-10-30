لبنان يعلن حصيلة القتلى والمصابين من الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية في لبنان بلغت 2822 قتيلاً و12937 مصاباً، منذ أكتوبر 2023 عندما بدأ التصعيد.
وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية إن الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى تدمير أكثر من 1700 مبنى، وألحقت أضرارا بـ14 ألف مبنى آخر.
وتسببت بأضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار في المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الأخرى، واحترقت 40 ألف شجرة زيتون بسبب الحرائق الناجمة عن القصف، وفقد 340 ألف رأس حيوان، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وشددت إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستهدفت في الأساس الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الحدودية في الجنوب.