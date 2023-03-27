الأزهر يدين إقدام مجموعة من المتطرفين في الدنمارك على حرق المصحف الشريف

وقال الأزهر في بيان له اليوم، إن الإرهاب واستفزاز مشاعر الآخرين وجهان لعملة واحدة، متساويان في الخطر والبُغض والتدمير، ودليل فاضح على تجرد عقول مرتكبي هذه الجرائم من أي قيمة إنسانية، داعيًا المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في استصدار قوانين رادعة تجرم الإساءة للأديان ومقدساتها.