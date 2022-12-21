انخفض الروبل الروسي لأدنى مستوى منذ أوائل مايو متخطّيًا مستوى 70 للدولار الواحد، يوم الأربعاء، لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14 بالمئة، في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين.