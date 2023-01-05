إسرائيل تعطل دخول أجهزة أشعة لعلاج المرضى إلى غزة

وأوضحت الوزارة أن الطلبات خلال الأشهر الأربعة عشرة الماضية لثمانية أنواع مختلفة من أجهزة الأشعة السينية، وقطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الموجودة؛ تم رفضها أو تأخيرها؛ وفقًا لـ"رويترز".