إسرائيل تعطل دخول أجهزة أشعة لعلاج المرضى إلى غزة

اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة إسرائيل، اليوم "الخميس"، بتعطيل دخول عدد من أجهزة الأشعة السينية اللازمة لعلاج المرضى في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وأوضحت الوزارة أن الطلبات خلال الأشهر الأربعة عشرة الماضية لثمانية أنواع مختلفة من أجهزة الأشعة السينية، وقطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الموجودة؛ تم رفضها أو تأخيرها؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه بيّن مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة مدحت عباس، أن الأجهزة دفعت كلفتها مؤسسات الإغاثة والرعاية الطبية الدولية نيابة عن المستشفيات في غزة.
وأضاف أن الأجهزة التي تعطل إسرائيل دخولها، تتسبب في تأخير تقديم الخدمة الصحية لآلاف من المرضى الفلسطينيين.