ارتفاع حصيلة قتلى غزة إلى 31 شهيداً.. والجهاد الإسلامي تؤكد إطلاق صواريخ باتجاه القدس

أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الأحد أنه أطلق صواريخ باتجاه القدس، بعد وقت قصير على انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة بحسب الجيش الإسرائيلي.
وقالت سرايا القدس في بيان: "أطلقنا منذ وقت ليس ببعيد صواريخ باتجاه القدس"، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ على القدس منذ بدء التصعيد المستمر مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأُطلقت صفارات الإنذار الأحد في منطقة القدس للمرة الأولى منذ بدء التصعيد المسلح المستمر بين الدولة العبرية وحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وسمع صحافيو وكالة "فرانس برس" في القدس دوي انفجارات قصيرة بعيدة، وقال الجيش في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار أطلقت "في محيط القدس"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة: إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 31 شخصاً من بينهم ستة أطفال وأربعة سيدات وإصابة 265 آخرين.