ارتفاع حصيلة قتلى غزة إلى 31 شهيداً.. والجهاد الإسلامي تؤكد إطلاق صواريخ باتجاه القدس

وسمع صحافيو وكالة "فرانس برس" في القدس دوي انفجارات قصيرة بعيدة، وقال الجيش في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار أطلقت "في محيط القدس"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.