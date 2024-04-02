أميركا تعلن تدمير زورق مسيّر حوثي

ويردد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن، التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.