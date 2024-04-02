أميركا تعلن تدمير زورق مسيّر حوثي

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم (الثلاثاء) تدمير زورق مسير للحوثيين في اليمن.
وأوضحت القيادة في بيان عبر منصة "إكس"، أن الاستهداف جرى أمس؛ بعدما تبين أن الزورق يمثل خطرًا على القوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر.
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى الحدّ من قدرات جماعة الحوثي وتحركاتها التي تستهدف حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الدوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي.
ويردد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن، التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.