حذرت من ارتفاع التكاليف.. "الأونروا" تحتاج 1.6 مليار دولار للقيام بمهامها تجاه الفلسطينيين

وقالت الوكالة في بيان: "إن التحديات المتضاعفة التي واجهتنا خلال العام الماضي، بما في ذلك نقص التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والتشويشات في سلسلة التوريد والتغيرات الجيوسياسية والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين؛ قد فرضت ضغوطًا هائلة على الأونروا"؛ وفقًا لـ"رويترز".