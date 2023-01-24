حذرت من ارتفاع التكاليف.. "الأونروا" تحتاج 1.6 مليار دولار للقيام بمهامها تجاه الفلسطينيين
ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، اليوم "الثلاثاء"؛ الحصول على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد أن حذر رئيسها من أنها تكافح من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها بسبب ارتفاع التكاليف وتقلص الموارد.
وقالت الوكالة في بيان: "إن التحديات المتضاعفة التي واجهتنا خلال العام الماضي، بما في ذلك نقص التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والتشويشات في سلسلة التوريد والتغيرات الجيوسياسية والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين؛ قد فرضت ضغوطًا هائلة على الأونروا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه أوضح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن المشاكل المالية لدى الأونروا قد تؤدّي إلى عدم قدرتها على الوفاء بتفويضها، الذي جدّدته الأمم المتحدة الشهر الماضي لمدة ثلاث سنوات أخرى.