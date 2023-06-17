جريمة بشعة لجماعة بوكو حرام في ولاية بورنو النيجيرية

ذبح متمرّدو بوكو حرام ما لا يقل عن 15 شخصًا في هجمات منسقة على مجتمعين في منطقة الحكومة المحلية في جيري في بورنو.
واقتحم مسلحو بوكو حرام قرية الكوفة عند منتصف الليل، وبدؤوا في إطلاق النار الذي استمرّ قرابة الساعة في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة.
وهاجموا أيضًا مولاي كورا ومولاي جانا، وذبحوا بعض الأشخاص؛ مما دفع العديد من السكان للفرار من منازلهم للاحتماء في الأدغال المجاورة.
ووفقًا للمصادر: كان المزارعون يعملون في أراضيهم الزراعية بالقرب من مولاي، في ضواحي مايدوجوري يوم الخميس عندما هاجمهم المتمرّدون وقطعوا رؤوسهم.
وقام الإرهابيون بقطع رؤوس سبعة مزارعين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، كما قام المهاجمون بذبح ثمانية مدنيين آخرين.
وقال شاهد عيان: “كنت هناك هذا الصباح، لا أستطيع أن أتخيل رؤية رفاقي من البشر يذبحون مثل الكباش”.