السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم (الاثنين) حول محيط سلاح الإشارة جنوب مدينة الخرطوم بحري.
وأوضح شهود عيان أن قوات الدعم السريع هاجمت سلاح الإشارة لليوم الثاني على التوالي من ثلاثة محاور، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافوا أن الجيش استخدم الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة لصد هجوم الدعم السريع، كما نفذ ضربات بالمدفعية على تمركزات الدعم السريع في أحياء نبتة ودردوق شمال مدينة بحري التي تشكل إلى جانب أم درمان والخرطوم العاصمة الكبرى.
وتحاول قوات الدعم السريع السيطرة على مقر سلاح الإشارة المقابل لمقر القيادة العامة للجيش على الضفة الأخرى لنهر النيل الأزرق.