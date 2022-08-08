تشاد: اتفاق بالدوحة يفضي إلى تنظيم حوار وطني بين زعيم المجلس العسكري الحاكم ومجموعات متمردة

وقالت الجبهة في بيان إن الاتفاق أخفق في معالجة مطالبها على النحو المناسب، ومن بينها إطلاق سراح سجناء تم أسرهم خلال القتال. وأضافت الجماعة أنها لا تزال منفتحة على إجراء المزيد من المناقشات.