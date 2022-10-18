تركيا تختبر سرًّا صاروخًا باليستيًّا قصير المدى

أجرت تركيا اليوم الثلاثاء سرًّا تجارب إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى محلي الصنع فوق البحر الأسود، بحسب ما نقلت "بلومبرج" عن مصدرَين مطلعَين.
وأفاد المصدران بأن أنقرة استخدمت منصة متنقلة لإطلاق الصاروخ من مطار بالقرب من مدينة ريزي الساحلية في نحو الساعة الـ7 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لـ"يورونيوز".
وأضافا بأن القذيفة حلقت على مسافة 561 كيلومترًا، قبل أن تسقط قبالة ساحل ميناء سينوب، وهي أبعد مسافة قطعها أي سلاح تم تطويره في البلاد.
وتُنفِّذ تركيا منذ سنوات عدة مشروع تطوير صواريخ بشكل سري، يُطلَق عليه اسم "تايفون". وترفض رئاسة الصناعة الدفاعية، التي تشرف على تطوير الأسلحة المُصنَّعة محليًّا، الكشف عن أية معلومات حول هذا المشروع.