37 طيارًا إسرائيليًّا يرفضون التدريب يومًا واحدًا احتجاجًا على الإصلاحات القضائية

أعلن العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأحد رفضهم الالتحاق بالتدريب يومًا واحدًا احتجاجًا على الإصلاحات القضائية، التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثل صدمة لدولة من المفترض أن يكون جيشها متعدد الأعراق وغير مسيّس.