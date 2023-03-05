37 طيارًا إسرائيليًّا يرفضون التدريب يومًا واحدًا احتجاجًا على الإصلاحات القضائية

أعلن العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأحد رفضهم الالتحاق بالتدريب يومًا واحدًا احتجاجًا على الإصلاحات القضائية، التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثل صدمة لدولة من المفترض أن يكون جيشها متعدد الأعراق وغير مسيّس.
وأكد 37 طيارًا وملاحًا من سرب طائرات "إف-15" في رسالة تداولتها وسائل إعلام محلية أنهم لن يحضروا التدريب المقرر الأربعاء المقبل، وسيعكفون بدلاً من ذلك على تكريس وقتهم للحوار والتفكير من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن جنود الاحتياط في رسالتهم أنهم سيعلقون احتجاجهم، الذي يستمر يومًا واحدًا إذا طُلب منهم تنفيذ عمليات فعلية.
وتسعى الحكومة الدينية القومية إلى إجراء تغييرات قضائية، تشمل فرض قيود على المحكمة العليا، التي تتهمها حكومة "نتنياهو" بتجاوز السلطات المخولة لها.
ودائمًا ما اعتمد سلاح الجو، الذي يمثل الذراع الاستراتيجية لإسرائيل، على جنود الاحتياط في زمن الحرب، كما أنه يطلب من الأطقم التي انتهت مدة خدمتها الخضوع للتدريب بانتظام من أجل الحفاظ على جاهزيتها.