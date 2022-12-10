إيطاليا تستعد لاستقبال 500 مهاجر من قوارب إنقاذ

وافقت إيطاليا على استقبال أكثر من 500 مهاجر من سفينتَي إنقاذ في البحر قبالة سواحلها، بعد أن رست سفينة أخرى تحمل 33 مهاجراً خلال الليل في جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن السفينة جيو بارنتس، التي تديرها المنظمة الخيرية، وتحمل 248 مهاجراً، طُلب منها التوجه إلى ميناء ساليرنو في جنوب إيطاليا.
وقالت أطباء بلا حدود إن الأمر سيستغرق أكثر من 24 ساعة للوصول إلى هناك من موقعها الحالي قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، لكنها رحبت بالقرار.
وأضافت المنظمة على تويتر قولها: "الحصول على مكانٍ آمن للنزول هو أخيراً خبر سار لجميع الناجين، بعد ما عاشوه من تجارب مأساوية".
ويستمر تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية بلا هوادة، ففي صباح يوم الجمعة، كان هناك هبوطان في جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حيث وصل ما يقارب 150 مهاجراً وصلوا مع زورقَي صيد.. جاء القارب الأخير من تونس.