إيطاليا تستعد لاستقبال 500 مهاجر من قوارب إنقاذ

ويستمر تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية بلا هوادة، ففي صباح يوم الجمعة، كان هناك هبوطان في جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حيث وصل ما يقارب 150 مهاجراً وصلوا مع زورقَي صيد.. جاء القارب الأخير من تونس.