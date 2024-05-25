"نفاق أخلاقي".. الغرب يدعم محاكمة "بوتين" ويرفض مقاضاة "نتنياهو"

قد يعتقد نتنياهو والمتهم معه، وزير الدفاع، يواف غالانت، أنهما فوق القانون، خاصة القانون الدولي، الذي يتحديانه بازدراء. ربما يعتقدون، أثناء فرض الاحتلال على المناطق الفلسطينية، أن إسرائيل كذلك. هذا هو الانطباع الذي أعطاه بالتأكيد سلوك جيشهم المتهور في غزة، وإذا كان الأمر كذلك، فهما ليسا وحدهما. يُتهم فلاديمير بوتين رئيس روسيا، بالإشراف على العديد من الجرائم في أوكرانيا، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه العام الماضي، فهل هذا يشير إلى "التكافؤ الأخلاقي" مع قادة "حماس" أو "نتنياهو"؟ لا. هذا يعني ببساطة أن "بوتين"، مثل أي فرد آخر، يجب أن يجيب عن أفعاله المزعومة. مثلهم، فإن افتراضهم للإفلات من العقاب هو - ويجب أن يثبت أنه - خاطئ.