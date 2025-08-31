30 شهيدًا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهد 30 فلسطيني منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 16 من طالبي المساعدات، في قصف متواصل نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية أن المواطن أسامة محمد مقداد استشهد قرب مركز مساعدات الطينة في خان يونس، فيما ارتقت المواطنة إيناس صابر أبو وردة وأبناؤها الثلاثة جراء استهداف منزلهم في منطقة بير النعجة شمال القطاع.
كما أدى قصف آخر استهدف خيمة في محيط مقبرة السوارحة جنوب غربي النصيرات إلى وقوع شهداء وجرحى.
وأكدت مصادر طبية، وفق وكالة "وفا"، أن العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 رفع حصيلة الشهداء إلى 63,459 غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الإصابات 160,256 إصابة، وسط بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف.