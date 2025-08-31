30 شهيدًا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وأكدت مصادر طبية، وفق وكالة "وفا"، أن العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 رفع حصيلة الشهداء إلى 63,459 غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الإصابات 160,256 إصابة، وسط بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف.