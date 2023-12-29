ليلة احتراق "الميركافا".. شاهد: "كمين التفاح المرعب" يُسقط آليات الاحتلال وجنوده

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف آليات وجنود الاحتلال، خلال توغلهم في محاور شرق غزة.
ونصبت المقاومة فخاً محكماً، أدى إلى تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية، من بينها دبابات من طراز "ميركافا"، ومقتل وإصابة جنود في حي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة.
ويظهر المقطع المقاتلين من خلف أنقاض المباني والركام، التي دمرها القصف الإسرائيلي، واستهدافهم للآليات العسكرية أثناء تمشيطها المنطقة بقذائف "الياسين 105"، كما نشاهد أحد الجنود يحترق خلال اعتلائه مقدمة الدبابة بعد استهدافها.
وتُعد قذيفة "الياسين 105" قذيفة مضادة للدروع، وهي نسخة طورتها كتائب القسام من قذيفة "تاندوم 85" الروسية، وباتت كابوساً للآليات العسكرية الإسرائيلية، لما تتمتع به من قدرات تدميرية عالية.
ويتراوح مدى القذيفة ما بين 100 إلى 500 متر ويكون المدى الفعال في حدود 150 متراً، وتتكون من حشوتين باعتبارها قذيفة ترادفية، إذ تنفجر الحشوة المتفجرة الأولى مع الارتطام في جسد المدرعة، والثانية تنفجر بعدها بفارق ضئيل من أجل تعزيز الانفجار، واختراق الآلية المدرعة المستهدفة، وذلك وفقاً للمعلومات المتوافرة عنها.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكثر من 502 قتيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.