ليلة احتراق "الميركافا".. شاهد: "كمين التفاح المرعب" يُسقط آليات الاحتلال وجنوده

ويتراوح مدى القذيفة ما بين 100 إلى 500 متر ويكون المدى الفعال في حدود 150 متراً، وتتكون من حشوتين باعتبارها قذيفة ترادفية، إذ تنفجر الحشوة المتفجرة الأولى مع الارتطام في جسد المدرعة، والثانية تنفجر بعدها بفارق ضئيل من أجل تعزيز الانفجار، واختراق الآلية المدرعة المستهدفة، وذلك وفقاً للمعلومات المتوافرة عنها.