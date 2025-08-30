ضربة قاصمة لترامب.. المحكمة الفيدرالية الأمريكية تسقط الرسوم الجمركية

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أيدت المحكمة، بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، حكمًا سابقًا لمحكمة تجارية فيدرالية في نيويورك، ألغى الرسوم المفروضة على الواردات من جميع الشركاء التجاريين تقريبًا. واستهدفت المحكمة تحديدًا رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترامب في 2 أبريل، والتي شملت رسومًا تصل إلى 50% على الدول ذات العجز التجاري، و10% على بقية الدول.