مقتل مسلح حاول اقتحام مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في أوهايو

ولم تحدّد الشرطة بعد هوية القتيل ولم تعلق خلال مؤتمريْن صحفييْن على دوافعه، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة إن بي سي الإخبارية، عن مصادر غير محدّدة أنها حدّدت هوية الرجل على أنه ريكي شيفر والبالغ 42 عاماً.