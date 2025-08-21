استشهاد 64 فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد (64) فلسطينيًا منذ فجر الأربعاء، جراء استهدافهم من طرف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد (64) فلسطينيًا، بينهم (19) من منتظري المساعدات.
وبحسب المصادر، فقد استشهدت أم وطفلها باستهداف جديد لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.
وانتشلت الطواقم الطبية (12) إصابة جراء استهداف الاحتلال الشارع الأول قرب جسر الشيخ رضوان، ولا تزال تعمل على نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتوصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، إلى (62122) شهيدًا، و(156758) مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بعد توقف دام شهرين، مستهدفًا مناطق متفرقة من القطاع الذي يواجه أصلًا مأساة إنسانية غير مسبوقة بعد (22) شهرًا من الحرب.