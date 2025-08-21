استشهاد 64 فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بعد توقف دام شهرين، مستهدفًا مناطق متفرقة من القطاع الذي يواجه أصلًا مأساة إنسانية غير مسبوقة بعد (22) شهرًا من الحرب.