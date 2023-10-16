بلجيكا تنفي وجود صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث إريك فان دويز قائلاً "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد"، مشيرًا إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش"، مؤكدًا أنه "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".