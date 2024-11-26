في عدوان غير مسبوق ..صحة غزة: إسرائيل تبيد آلاف العائلات الفلسطينية بالكامل

وأوضحت الوزارة أن عدد العائلات التي أُبيدت كلياً ولم يتبق منها سوى ناجٍ واحد بلغ 3463 عائلة بإجمالي 7934 فرداً، في حين تعرضت 2287 عائلة أخرى لمجازر بقي منها أكثر من ناجٍ بإجمالي 9577 فرداً.