في عدوان غير مسبوق ..صحة غزة: إسرائيل تبيد آلاف العائلات الفلسطينية بالكامل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، مسفرة عن مسح كامل لـ1410 عائلات تضم 5444 فرداً من السجل المدني.
وأوضحت الوزارة أن عدد العائلات التي أُبيدت كلياً ولم يتبق منها سوى ناجٍ واحد بلغ 3463 عائلة بإجمالي 7934 فرداً، في حين تعرضت 2287 عائلة أخرى لمجازر بقي منها أكثر من ناجٍ بإجمالي 9577 فرداً.
كما أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 44,249، وإصابة 104,746 آخرين، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض يصعب الوصول إليهم بسبب القصف المكثف.
في يومه الـ417، يتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع مخلفاً أرقاماً كارثية وغير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وسط تعالي المطالب الدولية بوقف فوري للعدوان وفق سكاي نيوز عربية.