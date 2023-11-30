انطلاق قمة المناخ "كوب 28" في دبي .. وقادة العالم يبحثون الانتقال الطاقي والكوارث البيئية

افتتحت اليوم (الخميس) رسمياً النسخة الثامنة والعشرون من المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب 28"، الذي يُعقد برعاية الأمم المتحدة المنعقدة في دبي بالإمارات، ويناقش خلالها قادة العالم وحتى 12 ديسمبر عددًا من القضايا الرئيسية، أبرزها الانتقال الطاقي، وتعويض الدول المعرّضة للكوارث المناخية، وتمويل المناخ، والنظم الغذائية العالمية وغاز الميثان، إلى جانب مواضيع أخرى طارئة على الساحة الدولية، كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق.