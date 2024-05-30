استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم مسعفون في قصف للاحتلال على قطاع غزة

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات، وقد نُقل الشهداء والجرحى -ومعظمهم من الأطفال والنساء- إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.