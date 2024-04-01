أميركا تنفذ عملية إنزال مساعدات غذائية على غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم (الاثنين)، تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة.
وأوضحت "سنتكوم" على منصة إكس، أنها أسقطت ظهر أمس مساعدات غذائية على غزة تحوي أكثر من 50 ألف وجبة غذائية ومياه للشرب.
وأشارت إلى أنّها ستواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة من الجو.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".