باب المندب.. المضيق المخنوق بين هجمات الحوثي وقراصنة الصومال

وتقع جزيرة بريم اليمنية في مدخل المضيق الجنوبي، وتُقسِّم المضيق إلى قناتين، الأولى قناة "إسكندر"، وتعتبر الأصغر بين القناتين، وتقع إلى جهة الشرق بمحاذاة البر اليمني، ويبلغ عرضها 3 كيلومترات وأقصى عمق لها 30 مترًا، فيما تسمى القناة الأخرى "دقة المايون"، وهي القناة الأكبر، وتقع غربًا، وهي متاخمة للسواحل الإفريقية، ويبلغ عرضها نحو 25 كيلومترًا، وعمقها 310 أمتار.