ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها وتحاصر أهالي قرية "العرة".. واستنكار حقوقي

وصادرت ميليشيا الحوثي في أغسطس من العام الماضي قطعة الأرض الواقعة في منطقة يسميها الأهالي "المخلابة"، تزيد مساحتها على 66 ألف متر مربع، قبل أن يحصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم بالأرض، وبطلان سيطرة ما يعرف بـ"مؤسسة شهيد" عليها. ولأن الأجهزة التنفيذية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وترفض تنفيذ الحكم القضائي، لجأ الأهالي إلى هدم السور الذي بنته الجماعة حول الأرض بأيديهم، ثم الاعتصام فيها لمنع إعادة السيطرة عليها؛ وهو ما أغضب الميليشيا، ودفعها إلى تنفيذ جملة انتهاكات بحقهم.