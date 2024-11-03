تسريب وثائق حماس يهز تل أبيب.. المعارضة تهاجم نتنياهو: غير جدير بقيادة إسرائيل

ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضًا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعًا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن".