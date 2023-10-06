ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا إلى أكثر من 100 قتيل

وأدّى الهجوم بمسيّرات على الكلية العسكرية في حمص، والذي اتّهم الجيش السوري "تنظيمات إرهابية" بالوقوف وراءه، إلى "سقوط 112 قتيلاً بينهم 21 مدنياً من ضمنهم 11 امرأة وطفلة، إضافة إلى إصابة 120 بجروح بعضها خطير"، بحسب آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.