قنابل وأحزمة انتحارية.. غارة مشتركة ضد "داعش" تصيب 7 عسكريين أمريكيين بالعراق

وكانت "سنتكوم" أعلنت، أمس الجمعة، أن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس؛ ممّا أدّى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.