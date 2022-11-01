"تبون": القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف بعد تسلمه رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية من الرئيس التونسي قيس سعيد أن "منطقتنا العربية لم تعرف في هذه المرحلة المعاصرة مثل هذه التطورات الخطيرة التي ما زلنا نعيشها ونتلمس تداعياتها على واقعنا العربي"، موضحًا أن هذه التداعيات تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع العربية ولا سيما انعدام الأمن الغذائي، الذي بات يهدد احتياجات الشعوب العربية.