البيت الأبيض: صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات يمكن ربطها بإيران

يُشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد دعا عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدّي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لتشكيل تحالف بحري، للقيام بعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي.