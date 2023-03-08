"شكري": مصر تدين الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، رفض وإدانة مصر لكافة الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتمسكها بالسلام الشامل والعادل الذي، لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67.
وذكر "شكري" في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن مصر ستستمر في اتصالاتها بجميع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم السلام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وبين وزير الخارجية المصري في بيان نشرته الوزارة عبر "فيسبوك" أن مصر تدعم مصر الحل الليبي الليبي للأزمة في ليبيا، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.