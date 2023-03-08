"شكري": مصر تدين الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، رفض وإدانة مصر لكافة الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتمسكها بالسلام الشامل والعادل الذي، لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67.