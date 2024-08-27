ينشر الفوضى بمنطقة متوترة.. غضب أمريكي من تصريحات "بن غفير" المتطرفة بشأن الأقصى

وقال الوزير الإسرائيلي في لقاء إذاعي: "لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع"، في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى. وردًا على سؤال لمحاوره حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيسًا في المكان لو استطاع، أجاب بن غفير : "نعم".