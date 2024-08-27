ينشر الفوضى بمنطقة متوترة.. غضب أمريكي من تصريحات "بن غفير" المتطرفة بشأن الأقصى

أبدى مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية غضبًا شديدًا من تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حسب مراسل موقع "اكسيوس" الإخباري الأمريكي باراك رافيد.
وتفصيلاً، قال "رافيد" إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اتهم الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بـ"نشر الفوضى في منطقة متوترة بالفعل".
وأوضح "ميلر" أن "دعم الوزير لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى من شأنه أن "يظهر تجاهلاً صارخًا للوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".
وأضاف: "التصريحات والأفعال المتهورة المستمرة لهذا الوزير لا تؤدي إلا إلى زرع الفوضى وتفاقم التوترات، في الوقت الذي يجب أن تقف فيه إسرائيل موحدة ضد التهديدات من إيران وجماعاتها الإرهابية التابعة لها، بما في ذلك حماس وحزب الله".
وأثار بن غفير جدلاً جديدًا، الاثنين، بعدما شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديًا تأييده بناء كنيس في المكان، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وقال الوزير الإسرائيلي في لقاء إذاعي: "لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع"، في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى. وردًا على سؤال لمحاوره حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيسًا في المكان لو استطاع، أجاب بن غفير : "نعم".
ودانت دول عربية تصريحات بن غفير، الساعية إلى تغيير الوضع القائم في الموقع المقدس. ودفع هذا التصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرد بالقول: "لا تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل"، الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.
ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عبر حسابه على منصة "إكس" منشورًا قال فيه: "تحدي الوضع القائم في جبل الهيكل عمل خطير وغير ضروري وغير مسؤول. تصرفات بن غفير تعرض أمن دولة إسرائيل إلى الخطر".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بدوره عبر منصة "إكس"، إن تصريحات بن غفير المتكررة تظهر أن "نتنياهو فقد السيطرة على حكومته".
وعلى الجانب الفلسطيني، وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة دعوات بن غفير بأنها "خطيرة جدًا".
وقال إن "الأقصى والمقدسات خط أحمر، لن نسمح بالمساس بهما إطلاقًا".
واعتبرت حركة حماس تصريحات الوزير المتطرف "إعلانًا خطيرًا"، وبحسب بيان الحركة فإن "انتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة ما هي إلا سياسة تصب المزيد من الزيت على النار".