الأعنف منذ ربع قرن.. ثروات مليارديرات الصين تشهد تراجعًا حادًا

وتبين من خلال قائمة هورون ريتش، التي تصنف أغنى أغنياء الصين بصافي ثروة لا تقل عن خمسة مليارات يوان (692 مليون دولار)، أن 1305 أشخاص فقط استطاعوا تحقيق هذا الرقم العام الحالي، بانخفاض 11 في المائة عن العام الماضي. وبلغ إجمالي ثرواتهم 3.5 تريليون دولار، بانخفاض 18 في المائة.