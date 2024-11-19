بعد الموافقة على قصف العمق الروسي.. "مدفيديف": "بايدن العجوز" قرر الموت "بشكل جميل"

وأشار مدفيديف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد تحدث في سبتمبر عن رد فعل موسكو في حالة وقوع مثل هذه الهجمات، واليوم تمت الموافقة على نسخة جديدة من أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي. وقال مدفيديف: "ربما قرر بايدن العجوز حقًا أن يموت بشكل جميل، آخذًا معه القسم الأكبر من البشرية".