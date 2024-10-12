مصر والسودان: الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لنا

وأعلن البلدان في بيان مشترك مساء أمس السبت التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًّا، التي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.