"منظمة التحرير" تضع 4 شروط لقبول "حماس".. ووفد يبحث بالقاهرة التنسيق المشترك

وقال المصدر "الوفد سيبحث مع المصريين التنسيق والتعاون المشترك، ووضع خريطة طريق للمصالح المشتركة، والعمل المشترك لمعالجة الوضع الفلسطيني برمته وفي مقدمة ذلك وقف الحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية، خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن ووقف التهجير والبحث في الأفق السياسي لليوم التالي لوقف الحرب".