من داخل غرفة الحرب.. كواليس تنفيذ "نتنياهو" وضباطه الهجوم على إيران؟

استيقظ الإيرانيون نحو الساعة 2:15 صباحًا اليوم (السبت)، على أصوات انفجارات، حيث بدأت أعمدة الدخان الأولى تتصاعد بالقرب من العاصمة، وفي هذه الأثناء كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو جالسًا في غرفة الحرب، مرتديًا سترة سوداء منفوخة وقميصًا أزرق، بينما كان الأمر قد صدر بإطلاق الصواريخ الأولى في اتجاه طهران وجنوب خوزستان وغرب محافظة إيلام.