وثائق البنتاجون المُسَرّبة.. تكشف دور إسرائيل في حرب أوكرانيا وتدخلات الموساد "محليًّا"

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"؛ فإن المعلومات السرية المسربة شملت معلومات سرية حول إسرائيل بشأن استعداداتها لإرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا، كما احتوت وثائق البنتاغون المسربة على تأكيد بأن قيادة الموساد، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، شجعت المواطنين في إسرائيل وموظفيه على المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مؤخرًا؛ فيما نفى كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين هذا الادعاء.