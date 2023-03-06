الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات متطرفة لتنفيذ اقتحامات للحرم القدسي

حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع ما يُسمى بـ"عيد بوريم".
وتفصيلاً، حمّلت الخارجية الفلسطينية في بيان: "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وترى فيها إمعاناً بالانقلاب على تفاهمات العقبة".
وطالب البيان "بتدخل دولي وأمريكي لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان".
وهاجم مستوطنون سكان ومحال بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، يوم الاثنين، وسط مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في تلك المنطقة.
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن مستوطنين أطلقوا النار ورشقوا مركبات ومنازل الفلسطينيين بالحجارة.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 6 إصابات خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في حوارة، جرى نقلهم إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات القريبة.
كذلك سجل إصابة 4 مواطنين نتيجة اعتداء المستوطنين على سيارتهم في حوارة.