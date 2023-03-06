الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات متطرفة لتنفيذ اقتحامات للحرم القدسي

حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع ما يُسمى بـ"عيد بوريم".