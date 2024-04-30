روسيا تتهم أميركا بالنفاق في موقفها من تحقيق "الجنائية الدولية" بشأن إسرائيل

اتهمت روسيا، اليوم (الثلاثاء)، الولايات المتحدة بالنفاق لمعارضتها تحقيقاً تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، فيما دعمت قرار المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، والحرب العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والتي دخلت شهرها السابع.
ويمكن للمحكمة توجيه الاتهام إلى الأفراد في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين كبار.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس أن الولايات المتحدة لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل ولا تعتقد أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي.
كان موقع "أكسيوس" قد ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث الرئيس الأميركي جو بايدن على التدخل للمساعدة في منع صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بينهم "نتنياهو" ووزير الدفاع يوآف جالانت.