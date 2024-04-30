روسيا تتهم أميركا بالنفاق في موقفها من تحقيق "الجنائية الدولية" بشأن إسرائيل

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس أن الولايات المتحدة لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل ولا تعتقد أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي.