روسيا تمنع 227 أمريكياً من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس)، أن موسكو أدرجت على القائمة السوداء أكثر من 200 مواطن أمريكي متورطين في سياسات واشنطن المعادية لروسيا.
وقالت الوزارة الخارجية الروسية، في بيان: "في سياق الرد على العقوبات المتزايدة التي تفرضها السلطات الأمريكية بشكل جماعي على المواطنين الروس بتهمة دعم الكرملين والعملية عسكرية خاصة، تم منع 227 أمريكيًا من دخول الأراضي الروسية".
وأضافت: "نحن نتحدث عن ممثلي السلطة التنفيذية ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية المشاركين في تطوير وتنفيذ المسار المعادي للروس في الإدارة الأمريكية الحالية، وكذلك المشاركين بشكل مباشر في الأعمال المناهضة لروسيا".