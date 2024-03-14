روسيا تمنع 227 أمريكياً من دخول أراضيها

وقالت الوزارة الخارجية الروسية، في بيان: "في سياق الرد على العقوبات المتزايدة التي تفرضها السلطات الأمريكية بشكل جماعي على المواطنين الروس بتهمة دعم الكرملين والعملية عسكرية خاصة، تم منع 227 أمريكيًا من دخول الأراضي الروسية".