عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، على شكل مجموعات متتالية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفّذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وسط قيود عسكرية مفروضة على دخول المصلين والزوار الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيًا على الأقل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عددًا من مناطق الضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله والخليل وطولكرم.
وأكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ مطلع أكتوبر 2023 تجاوز 21 ألف معتقل من الضفة الغربية وقطاع غزة.