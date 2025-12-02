عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، على شكل مجموعات متتالية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفّذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وسط قيود عسكرية مفروضة على دخول المصلين والزوار الفلسطينيين.